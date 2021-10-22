美國國會今天釋出的文件顯示，中國電信巨擘華為與最大晶片製造商中芯國際雖被列入美國貿易黑名單，但去年11月至今年4月間，仍獲得合計價值上千億美元的美國技術出口許可。
路透社獨家報導，上述文件指出，同意供應商銷貨給華為的出口許可有113份，價值610億美元；另有188份價值近420億美元的出口許可，對中芯國際放行。
美國聯邦眾議院外交事務委員會（Foreign Affairs Committee）5月從商務部（Commerce Department）獲得上述資料。委員會今天表決通過共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）的要求，釋出上述許可數據。
眾院外委會今天表決通過後，路透社提出要求，透過委員會內共和黨籍議員獲得相關文件。
之前華府若干對中鷹派努力阻止中國企業取得美國先進技術，上述數據有可能激怒他們。（譯者：楊昭彥）1101022
(時報資訊)
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