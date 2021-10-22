5大電信業者昨天 進NCC喝咖啡，討論5G資費是否有降價空間。平心而論，扣除補貼，5G資費確實不貴，問題在於雖有5家電信，但資費表卻長得一模一樣，說聯合壟斷或許言重，但市場失去競爭是事實，民眾終究淪為最大輸家。
先澄清一個觀念，很多人拿5G吃到飽「1399元起跳」去比當年4G吃到飽的499之亂，認為差距900元甚多，得出5G太貴的結論。現實是499是單門號合約，但1399是購機約，是拿了隻便宜的手機走，這部分不能裝作沒看到。
就拿最新的iPhone 13為例，綁2年的1399合約，購機省下13600元，折算下來，每月實繳月租費僅832元。意思就是說，5G吃到飽的實際門檻不到千元，對照499逐漸漲到699，兩者價差可能不到200元，絕對稱不上貴。
最根本的問題是，5家電信礙於成本，沒人要當價格破壞者，彷彿是都說好了，大家的資費乾脆長一樣，於是乎，表面雖有5家電信競爭，但卻只提供1種資費，市場機制早就失靈。
過去中華獨大，遠傳、台灣大互咬，台灣之星跟亞太有「驚奇」的調性，如今變調，明明5G是個新產品，卻宛若一攤死水，所有用戶都被預設吃到飽，配同樣分鐘數，高話量、或有市話需求者，都在升級5G後被忽略。
讓業者有合理利潤、可以永續經營，沒有人會反對，但絕對不是走進「開放5家業者、只有1款資費」的死胡同，NCC如果執著在「貴」這個無解的假議題，卻對類似聯合壟斷的共犯行為視若無睹，真的就是為虎作倀了。
(時報資訊)
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