振興五倍券紙本加上數位領用人數到21日共有1836萬人，占符合資格人口總數的78％，逼近8成。經濟部表示，紙本五倍券首波預訂領用到21日為止。未領取者，可合併於下周一（25日）的第二梯次紙本預訂重新申請。另外，伴隨五倍券的加碼活動多，也引發不少爭議。

經濟部統計，第一梯次紙本有1193萬人預訂，於超商（市）及藥妝店領取者超過1180萬人，領取率超過98％，經濟部提醒，未領取民眾請記得在21日前領券。如果超過期限未領取者，亦可於下一梯次重新預訂。

第二梯次預訂期間為10月25至31日，民眾同樣可於五倍券官網或超商事務機預訂，並於11月8日至21日至選定通路點領取。另郵局也已於10月4日起開放網路預約；數位券部分，民眾只要10月29日前選擇數位綁定，仍可獲得好食券加碼金500元。

另外，五倍券加碼活動也引發一些爭議，藝FUN券連續2周抽出157萬人中籤，但卻發生中籤者有多人登記同一手機而無法領取情形，民眾抱怨表示，以自己的手機號碼幫孩子或長輩登記抽獎，但因藝FUN券App規定一人一機，導致中獎也拿不到，引發民眾怒火，留言一度灌爆文化部臉書。文化部緊急提出補救措施，研議補救辦法及系統更新。

文化部表示，將於第3周10月28日下午2點抽籤完畢以後，將所有中獎券統一歸戶於登記的手機號碼。假如一家4人個別登記藝FUN券，且都以同一手機號碼登記，其中有2人中籤，總共2份共1200元面額藝FUN券，將統一於該手機號碼領取。

為了搶五倍券的商機，7-ELEVEN在9月底推出振興隨取卡優惠組，僅限紙本五倍券購買；但是近日再推出振興福袋，內容與隨取卡優惠組類似，卻「不限制任何支付工具」，現金、信用卡、數位五倍券等都可購買，引起用紙本券購買振興隨取卡優惠組民眾不滿。統一超商昨說明，振興福袋是短期限量的行銷活動，兩款商品不同。

(時報資訊)