聯合國氣候變遷大會（COP26）即將登場，預期將聚焦於全球對抗氣候變遷的具體行動，渣打國際商業銀行公布「零碳未來」調查，深入探討台灣企業減碳的進度，發現高達57％的台灣企業仍未有減碳相關規畫；已啟動減碳行動的企業，則以節能節電為較常見作法。

渣打銀行在本月20日舉辦的「零碳未來─氣候變遷高峰論壇」上，邀請日月光投控營運長吳田玉、安侯建業顧問部執行副總經理陳文正等各界專家，透過國際視角與在地觀點解析如何因應氣候變遷風險，掌握低碳轉型關鍵，並追求永續發展的經營模式。

渣打銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）表示，氣候變遷是全人類共同面臨的挑戰，台灣也不能倖免於外，渣打銀行也以具體行動響應，為全球永續環境貢獻心力，渣打集團規畫將在2030年達成營運淨零排放，2050年達成投融資淨零排放的目標。

渣打銀行積極將金融本業結合永續發展，今年與日月光集團完成簽署5.05億美元的永續績效連結貸款，為全球半導體封裝測試廠中第一筆永續績效連結貸款，不僅發揮金融業的關鍵角色，協助客戶推動永續目標，也號召更多企業重視永續議題，發揮正面影響力。

渣打銀行也期待透過多元管道，提升大眾對於永續及減碳議題的關注，透過「零碳未來」調查，針對數十家台灣企業的減碳轉型步伐進行深入探討。調查結果指出，近6成台灣企業仍未開始減碳轉型的相關規畫，更有78.6％的受訪企業坦承不知如何計算碳足跡。

渣打銀行大中華及北亞地區可持續金融主管黃翠芝於會中分享，渣打自數年前即發展永續金融服務，結合聯合國2030年永續發展目標（SDGs），為客戶打造投資藍圖，並且提供多元創新的永續金融產品，協助全球客戶兼顧企業發展跟永續平衡的目標。

(時報資訊)