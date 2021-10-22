國內5G資費貴桑桑，NCC（國家通訊傳播委員會）昨天找五大電信業者總座「喝咖啡」，討論5G網路建設、用戶滲透率及資費問題，業者則口徑一致，直言台灣對比日本、韓國、美國業者吃到飽收費，都是相對便宜，中國大陸甚至只給到300GB，沒有吃到飽資費。

台灣5G開台滿1年，立委上周在交通委員會中提案，要求NCC協調電信業者降價。提案中也指出，台灣5G頻譜標出全球第3高標金，NCC也在前瞻預算中編列266億元，補助電信業者建設基地台，但這些錢應該回饋消費者。

這場會議邀請到中華電信總經理郭水義、遠傳總經理井琪、台灣大哥大總經理林之晨、台灣之星總經理賴弦五、亞太電信總經理黃南仁都親自出席，顯見對此會議重視，同時希望能化解NCC對「5G資費太貴」疑慮。

根據業者提供資料，韓國吃到飽折合新台幣要2225元、日本1729元、美國1959元，中國大陸沒有吃到飽，最多給到300GB，但每月收費也要2601元，台灣收1399元最便宜。

相較於4G剛推出時，業者資料顯示，5G提供的語音通話分鐘數以及各種加值服務，甚至傳輸量已經是10倍以上，但資費跟4G推出時追平，吃到飽都是1399元起跳，絕對沒有比較貴。

業者轉述會議內容，表示NCC很清楚「羊毛出在羊身上」，5G頻譜標金標出天價，現階段還在高檔攤提成本期，業者壓力都很重，但「立委可能不清楚狀況」，盼能夠加強溝通。

至於有無折衷方案？電信業者表示，5G才開台1年，輕言承諾降價「茲事體大」，但仍會配合政策，如五倍券相關促案，以點數或附加服務回饋，讓用戶有「加量不加價」的有感效果。

(時報資訊)