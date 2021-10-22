美國拜登政府已表達現階段無意與我方簽署雙邊貿易協定（BTA），不過，行政院政務委員鄧振中昨表示，我方長久目標還是洽簽台美BTA，但不能急，要循序漸進。對於12月18日舉行反萊豬公投，鄧振中說，除美方關注結果外，世界各國都很關注，若我方口頭稱要遵守國際規範，貿易規範卻未跟國際接軌，恐影響我國加入CPTPP及未來參加其他國際組織。

鄧振中指出，美國很注意反萊豬公投結果，主要是藉由公投，理解台灣人民願不願意接受國際標準與規範，有無能力與國際接軌，畢竟我方口口聲聲表達要遵守國際規範，若說一套做一套，恐會影響其他國家對我國觀感及信任。

鄧振中說，政府尊重民主投票結果，但他也坦白說，這次反萊豬公投結果將會影響我國參加其他國際組織，因為世界各國都在看，CPTPP成員國也在看，確認我方政府作為跟說法是否一致，美國更是重視這樣的問題。

鄧振中認為，遵守國際標準跟規範是對的事情，以實務來看，先前牛肉可以含有萊克多巴胺，豬肉卻不能有，台灣開放萊豬進口後，標示更加完整，讓人民有所選擇，希望大家可以支持政府政策。

台美6月底召開TIFA會議，達成要成立工作小組討論相關議題，包含農業、醫療器材、勞工、環境保護、智慧財產權等。農業工作小組率先於上個月成立，我方希望透過工作小組與美國政府長期保持交流，並經由工作小組討論貿易便捷化、貨物快速進出等事宜，讓台美官員彼此熟悉，避免彼此產生誤會。

鄧振中說，期盼台美成立工作小組能為未來台美洽簽BTA鋪路，透過交流展現我方是可以信賴，並持續有在準備的決心，不斷累積能量逐步達成目標。此外，除積極洽簽台美BTA外，我方也會尋求跟澳洲等其他國家洽簽BTA。

(時報資訊)