大陸與台灣上個月先後申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中日前表態台灣加入樂觀，但日本台灣交流協會首席副代表星野光明卻說，鄧過於樂觀。鄧振中昨天接受本報專訪表示，我方加入CPTPP確實難度很高，日方駐台副代表不是潑冷水，是正面提醒。鄧振中強調，新會員國加入CPTPP，只要有任何一個會員國不同意，就無法加入，因此我方不能比大陸晚入會。

我方不能比大陸晚入會

台灣上個月申請加入CPTPP，鄧振中對外表示我入會機會很大；但星野光明表示，目前主動表態支持台灣的會員國並不多，反倒是新加坡、馬來西亞和智利都傳出支持大陸申請案，建議台灣不應該被動等待會員國做出決定，應該積極與會員國溝通，爭取入會資格。

對此，鄧振中解讀，「不要過度樂觀」跟「非常困難」是兩件事，日方駐台副代表是正面提醒，因為申請加入CPTPP確實不容易，困難點在於新入會員，必須要11個會員國同意，雖然目前汶萊、馬來西亞和智利僅有討論權，沒有決定權，但也會交涉，其他會員國我方都更需要接觸，不能只靠單一會員國，我方會用盡辦法爭取入會。

成立小組以利後續談判

我國上月申請加入CPTPP後，下階段目標是成立工作小組，鄧振中說，目前就是盡量提供資料給會員國，預期近期會有會員國提出詢問，包括關稅、貨物管理進出、服務業管理、農藥殘留標準等，並透過我國駐會員國代表處或會員國駐台代表處不斷溝通交流，希望能盡速成立工作小組，以利後續談判進行。

大陸與我方相繼提出入會申請，鄧振中認為，如果陸方比我方先加入，陸方成為會員國就有對新會員國的否決權，對我方申請案有風險。但我方已經清楚表達願意開放、修改法律、接受競爭，陸方則完全未說明清楚，只有提出申請。

日本核食不會貿然開放

台灣申請加入CPTPP案，勢必得面對日本福島五縣食品進口問題。鄧振中說，日本福島食品不是只賣台灣，國際上有相當規範，是否開放要有科學依據，大原則是只要儀器測出有任何輻射汙染，絕對不會開放進台灣；至於標準會等到正式談判時日方提出要求，雙方再討論如何管理進出口，但一定會有很嚴密的管理系統及配套措施，不會貿然開放，大家不該過度簡化談福島食品進口問題。

(時報資訊)