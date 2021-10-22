海洋委員會海洋保育署為推動向海致敬，以海洋永續與海洋環境保護，解決日益嚴重之海洋廢棄物污染問題為目標；今年委由（財）塑膠中心積極投入各項行動，結合台灣在循環經濟創新發展上具備廢棄物回收技術，透過串聯品牌商、海廢產品供應商、再利用機構和金融投資業等，於今（21）日正式宣誓「海廢再生聯盟」成立，帶領29家業者共襄盛舉，形成海廢資源循環鏈，建立海洋廢棄物回收再利用系統。

同時，推動「淨海大聯盟」，鼓勵國內漁民夥伴加入「環保艦隊」，自主攜回船舶上垃圾及協助打撈海漂垃圾，亦邀請潛水愛好者加入「潛海戰將」，協助清理海底垃圾及覆網，透過政策宣導影響漁民在使用漁網之後作好源頭管理，達臻保育海洋環境及產業鏈發展之雙贏策略，共同打造潔淨及亮麗的海洋環境。

海洋廢棄物是近年來受到世界各國極力關注之重大跨國性議題。

(時報資訊)