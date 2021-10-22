無懼疫情，展翅高飛，台灣區模具公會昨（21）日舉行第11屆第2次會員代表大會，公會理事長鄭坤木指出，這兩年全球遭逢COVID-19疫情的衝擊，公會與會員廠商面臨極大考驗，所幸政府對模具產業極為重視，提供會員廠商紓困維持營運，縱然風雨飄搖，公會仍舊攜手與會員共創共榮，迎接後疫情的商機。
鄭坤木強調，模具是工業之母，是機械製造業的核心，精密的模具是良好產品的必備條件，期待全體會員秉持創會宗旨，會務同仁強化會員服務，讓公會成長、茁壯。
模具公會今年初舉辦公會30周年慶祝活動，邀請多位政府官員及歷屆理事長共同見證模具產業成立、茁壯發展的歷程。經濟部常務次長林全能、國貿局副局長劉志宏、工業局長呂正華出席，以行動表示政府對模具工業的重視；創會理事長郭台銘及歷屆理事長翁凱立、許敘銘、王伯壎共襄盛舉，提升模具公會能見度，更凝聚會員的向心力。
鄭坤木接任該會第11屆理事長以來，任內推動多項重要活動，參加國內外展覽，促進國際貿易；開辦模具教育訓練，培育模具產業人才；舉辦模具技術論文及發表會，提供模具新技術的交流平台；推動塑膠模具及沖壓模具工程師認證證照，推廣認證的普及度；發行模具會員名錄、30周年專刊，增加公會與會員曝光機會。
模具公會當日舉行第九屆模具論文獎頒獎，今年有51篇論文參加競賽，最終選出高雄科技大學、台科大、海洋大學獲頒傑出獎；台東專科學校、淡江大學、台科大、台大、高雄科大、台師大、中央大學分獲優等獎。
(時報資訊)
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