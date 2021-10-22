最新「2021施羅德全球投資人大調查」第二階段的永續投資調查結果出爐。根據此次調查結果，台灣投資人不僅超過半數認為永續投資具有吸引力，更有六成以上認為環境與社會議題在新冠疫情過後愈來愈重要。此外，台灣投資人亦相當具有責任投資意識，當投資的企業出現金融或會計醜聞時，有76％的投資人一定／可能會撤資，比全球64％和亞洲68％的比例都高。

「施羅德全球投資人大調查」為施羅德投資集團自2016年開始，每年針對全球32個國家、超過23,000位投資人調查。調查議題涵蓋投資人行為、永續投資、退休等等議題。

從「2021施羅德全球投資人大調查」第二階段調查結果可以看到，台灣投資人相當具有責任投資意識，尤其反映在對環境與社會議題的態度上，在新冠疫情發生後尤甚。有67％的受訪者表示，新冠疫情讓他們認為環境議題變得更加重要，高於全球的55％；亦有64％的受訪者表示，新冠疫情使他們覺得社會議題更為重要，高於全球的57％。

此外，當投資的基金將資金挹注在有金融或會計醜聞的企業當中，有76％的台灣投資人會撤回投資，比例高於全球的64％與亞洲的67％。再者，有72％台灣投資人也會從個資洩漏或網路駭客有關的企業當中撤資，比例同樣高於全球的61％與亞洲的65％。當企業與氣候變化的醜聞相關（如漏油、碳排放）時，亦有66％的台灣人會選擇撤資，比例更是高於全球（60％）和亞洲（59％）。

有超過半數的台灣投資人認為永續基金具吸引力，但驅動投資人投資永續基金的關鍵始終是報酬率。除了報酬率，台灣投資人也很在意「第三方認證」。根據此次調查，有58％的台灣投資人表示第三方認證會鼓勵其增加永續投資，比例高出亞洲的37％，更是全球28％的兩倍。

(時報資訊)