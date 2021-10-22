今年最新諾貝爾物理學獎首度頒發給國際氣候專家，凸顯全球氣候變遷的高度重要性。長期維持全球金融穩定的國際清算銀行（BIS）2020年提出「綠天鵝」（Green Swans）一詞，指出氣候變遷將是影響全球金融穩定的重大因素，也增強市場對ESG投資的關注度，更成為企業營運的新顯學。
聯邦低碳目標多重資產基金預定經理人周鉦凱表示，歐美各國的綠色淨零計畫、投資人需求及低融資成本因素，推動企業持續搭上綠色金融順風車，根據預測，2021年綠色、永續債券與貸款發行金額估可達到1兆美元，有望較去年增長逾三成。在價格報酬上，綠色債券也比全球一般債券表現佳，無論是二年或五年累積報酬率，綠債皆以5.33％及14.4％表現勝過一般債券。
近期美債殖利率一度走升，挑起市場敏感神經，投資收益的不確定性也跟著升高，周鉦凱分析，MSCI全球低碳目標指數因納入獲利來源佳、永續企業概念的成分股，今年以來指數波動度相對較低，也比S&P 500 ESG指數及S&P 500指數更具有穩定表現。
第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示，這次通膨是由終端需求拉動，反應景氣復甦的事實，所以，只要通膨控制得宜、不至於失控，那麼在利率水準依舊偏低、資金環境寬鬆，及企業獲利成長帶動下，資金有望重回股票等風險性資產。
投資操作上，黃筱雲建議，可採取M型布局策略，聚焦在高技術密集、高獲利成長的AI人工智慧、金融科技等科技產業，以及長期需求穩健增長、股利率高的水電瓦斯等公用事業。前者受到原物料價格上漲的衝擊較輕微，後者屬護城河型產業、波動度偏低。
台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示，短期市場風險事件較多，機構對第三季企業獲利也小幅下修，因此預期股市短線呈現震盪整理格局，建議基金的股債比調整為7：3，配置上採多元均衡布局，以分散市場波動風險。
(時報資訊)
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