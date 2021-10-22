台股近期走勢震盪，自新高後拉回整理下跌6.29％，雖然大盤面臨修正，不過主動選股的台股基金卻有好表現，統計至2021年10月19日止，「群益奧斯卡、安聯台灣科技」兩檔台股基金淨值領先大盤創下新高，也讓10,746位受益人投資都賺錢。
以近一月績效來看，大盤下跌2.18％，台股基金有63檔表現優於大盤，其中以群益奧斯卡基金5.41％表現最佳，其他前十名依序為安聯台灣科技2.88％、群益中小型股2.1％、群益店頭市場1.91％、安聯台灣大壩1.59％、國泰大中華1.19％、國泰小龍1.14％、群益葛萊美0.97％、兆豐國際電子0.53％、群益創新科技0.4％。
群益奧斯卡基金經理人杜欣霈表示，企業陸續公布第三季財報與第四季及明年的展望，預期廠商會給出短空長多的看法，因此指數短期可能呈現震盪。
安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，儘管2022年展望能見度欠佳，聚焦2022年展望明確的成長股，包括車用電子相關、速度規格提升及晶圓代工成長等明年展望較為明朗的三大成長趨勢。
廖哲宏表示，Fed縮減購債主要反映對經濟前景樂觀看法，而疫苗普及有助全球景氣持續復甦，總體環境仍有利於風險性資產發展。但對於大陸的限電政策增添供應鏈的不確定，則需要持續觀察。
(時報資訊)
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