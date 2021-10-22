台股近期震盪，投信法人指出，台股基本面良好，研判指數有機會回穩，投資人可逢低進場。法人指出，在量能尚未回溫之前，短線仍將維持高檔震盪行情，但在經濟、企業獲利展望依舊樂觀的支撐下，台股長線趨勢仍看好，投資人可把握此時的機會，適時逢低進場布局，蓄積未來台股爆發的能量。
第一金投信分析，今年以來，在全球需求湧現之下，激勵台灣外銷訂單屢創高峰，帶動上市櫃企業獲利持續攀升，根據數據顯示，市場分析師至今已上修台股2021、2022年EPS達45.4％及29.6％，前景備受看好。根據過去經驗，該年度EPS呈現上修趨勢時，台股皆有不錯的表現，如今在獲利強勁增長下，預料台股仍有上漲潛力。
日盛上選基金研究團隊指出，觀察第四季，適逢歐美年底節慶消費季，電子旺季到來、政府即將推出振興方案，將有利支撐台股整體大盤走勢。產業方面，半導體、5G手機、伺服器、新能源車將是本季四大亮點族群。
半導體產業10月將達旺季出貨高峰，目前晶圓代工廠仍吃緊，半導體市場規模成長態勢可望延續，預期下一波半導體產業擴張動能將來自技術升級，看好台灣半導體業者將持續稱霸先進製程領域。
台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，下半年將逐步進入美國聯準會縮減QE的深水區，加上大陸限電影響短期供應鏈出貨，冬季需求推升天然氣、原油等報價，故美債利率近期彈升並升高金融市場對通膨之疑慮。
以財報角度來看，第三季財報可望保持穩健成長，半導體、Server等產業持續榮景，目前對美股及台股之震盪整理以技術面視之，預期台股可望如同前兩次在半年線及年線間尋求支撐，投資人可逢低找買點。
兆豐萬全基金經理人陳彼得表示，疫情流行後凸顯台灣在全球供應鏈的重要地位與價值，讓2021年台灣企業獲利創下亮眼成績，隨著國外經濟持續回溫，預期企業獲利上修仍可持續。
(時報資訊)
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