大陸各地區配合能耗雙控，落實限電政策，市場擔憂將對製造業產能帶來衝擊，使上證A股指數表現震盪，雖然陸股今年表現雖不佳，但法人表示，大陸新政策將帶來新的投資機會。

瀚亞中國A股基金經理人林庭樟表示，相較其他股市，A股今年以來漲幅較不突出，就評價面而言具長線吸引力，隨著大陸即將迎來第四季傳統消費旺季，A股有機會吸引國內外市場資金青睞，看好消費內需、醫療保健以及部份原物料等類股，可望成為盤面上的主流產業。

整體而言，林庭樟認為，隨著大陸政策調控陸續出台，產業秩序與市場穩定性將逐漸改善，審慎樂觀看待第四季及明年市場表現。在大陸政府政策方向底定後，未來投資機會將會呈現結構化特徵，因此由上而下的選股邏輯將會是投資操作重點。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄表示，大陸公司上半年財報表現超預期，在高PPI下，中上游公司盈利表現可期，預期A股非金融上市公司業績強勢可持續到年底。

類股操作上，雖然有限電限產的因素，但在雙耗雙控下，新能源產業仍是市場關注重點，包括太陽能、風電、新能源汽車等；此外，中美關係緩解，前期受損的出口產業，包括電子、通信、汽車、機械設備等產業削減關稅的機率提高；而隨著疫情緩解，前期因疫情而受到壓抑的消費服務領域亦可望重回市場焦點。

野村中國機會基金經理人朱繼元表示，大陸官方政策收緊後，對經濟活動已經造成降溫的效應。雖然整體偏緊的政策方向不會改變，但市場開始期待邊際的放緩信號。在預期政策不致進一步收緊下，市場對未來社融的走勢較為樂觀。

今年資金從過去白馬股大幅流動到中小性類股，以及政策支持的主題性類股，交易量的推升，也反映在上半年券商的財報上。

(時報資訊)