近幾個月大陸政府開始出現監管動作，像是加強監控線上教育產業、規範電玩許可等措施，引發國際投資者疑慮，政府政策核心目標為穩定成長、預防風險、公平公正，在不斷變動的監管環境中，應借助熟知當地市場的專業團隊，透過瞭解政府政策方向，尋找潛藏的投資機會。
瀚亞投資表示，掌握大陸的總體政策週期，為投資陸股的關鍵所在，政府歷年來提出的新政策，也不斷對A股市場產生重大影響。根據過往經驗，大陸政府傾向鼓勵新興產業積極發展，並在產業發展穩定、風險開始增加時，逐步收緊規範、實施監管。
面對不斷變動的監管環境，需要更加重視投資經驗、瞭解當地市場以及積極管理，在眾多智庫及大陸觀察者發布的消息中明辨真理，做出正確投資決策。
日盛中國戰略A股基金研究團隊指出，大陸後續對限電限產糾偏速度預期加快，保供穩價政策效果逐步顯現，緩解市場對基本面的憂慮，局部地產信用風險釋放，進一步提升流動性，預計全年以結構性行情為主。關注高景氣的新能源汽車產業鏈、光伏及光伏建築一體化、碳中和政策，仍為政策主軸。
台新中國政策趨勢基金經理人高依暄認為，大陸貨幣政策持續寬鬆步調，人行重申加大信貸對中小企業的支持力度，仍有機會推動降準或定向降準，有助進一步挹注陸股資金活水，推升陸股後市漲升行情。類股操作關注消費、科技、綠色三大領域，建議優先布局相關政策受惠股。
瀚亞投資強調，隨大陸經濟成長模式不斷升級，境外投資者持有A股產業，主要分布消費、醫療保健、科技及先進製造業。 觀察A股資金持續穩健流入，上半年達330億美元，超過去年全年的310億美元，且目前僅4.5％境外持股量，凸顯中長期表現優異潛力，有利布局A股基金參與成長行情。
(時報資訊)
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