9月以來全球市場回檔，不過，第三季受政策影響的陸股反而相對逆勢上漲，在中港台三地中表現最佳，投信法人表示，滬深300指數9月來反彈2.8％，優於同期港台股市分別下跌3.32％、6.53％，預期逐步反映利空訊息與反覆打底之後，陸股第四季的市場投資風格，將再度由以周期性產業為主的中小型股，轉趨大型股及跌深的大型消費類股。
保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，第二季以來中小型股急起直追，加上大型股下半年受到監管等影響，使得代表大型股的滬深300指數，與中小型企業為主的中證500指數出現交叉走勢，但中小型股當中的週期性產業如工業、原物料等占比較高，眼見受惠景氣復甦的反彈即將達到滿足點，預期資金將開始轉向大型股。
近期大陸限電對於產業的影響，也讓大型股較為有利，政策面造成經濟下行風險勢必影響短期陸股信心層面，但並非各產業生產都受影響，例如耗能較低的食品、醫藥、白酒、家具等行業影響不大，較有機會吸引資金挹注，此外，清潔能源包括新能源車、光伏、風電長期成長潛力亦將更加確立。
由於大型股成分股多以消費類股為主，受雙限政策影響有限，而中小型成分股則多為工業等受能耗影響較大的產業，因此就9月單月的漲跌來看，滬深300指數小漲0.48％，表現相對平穩，反觀中小型股為主的中證500指數下跌2.41％，整個9月最大跌幅更一度超過7％，顯示在政策影響之下，大型股表現相對抗跌。
許智洋認為，有鑒於大型消費族群今年以來估值已陸續修復，利空大致上已反映在股價走勢，目前確實見到資金回流大型股的跡象，另一方面，隨著第四季消費旺季來臨，勢必推升大型消費類股上漲機會，因此建議投資人，不妨趁陸股出現逢修正時，伺機布局大型股，以參與第四季的補漲行情。
台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，大陸預計今年年底疫苗接種率可達到80％以上，疫情有望在9月得到控制，進而促進經濟上揚。此外，根據預測，今年四季度大陸僅專項債淨發行可較去年同期多增加9千多億元，貨幣政策也有望長時間保持寬鬆。整體而言，貨幣政策易鬆難緊，流動性合理充裕，A股市場有機會展現較強勁韌性，後市補漲空間看好。
葉宇真指出，十一長假後將進入第四季度，雙11光棍節、網購星期一（Cyber Monday）、年末和新年購物，及農曆春節等，有望為消費市場注入新活水。另北上資金偏好大消費優質龍頭，因其業績穩定性最高，看好大消費、醫療和政策支撐的優質類股。
(時報資訊)
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