日經225指數在9月中旬一度重回30,000點大關，不過近期出現明顯回檔，使今年來至10月13日漲幅縮小至2％多，然而法人仍寄望日本新首相岸田文雄上任後可望為日本經濟及日股帶來新氣象，並帶來日股補漲行情。

日本股市10月以來上下震盪，並未展現出新任首相蜜月行情，且外電報導，新首相岸田文雄於10月4日就任新首相剛滿一周，民意支持率49％，明顯低於前首相菅義偉剛上台時的62％；但民調也顯示，岸田文雄帶領的新內閣支持度，高於菅義偉內閣。

安本標準投信投資長彭炫通表示，日本政府於9月底解除了各地區的緊急狀態，也迎來今年四月以來，全國感染病例從8月最高峰的每天26,000例降到目前每天約2千例，疫苗接種率，截至9月底，接種過兩劑疫苗的已達60％。

競選期間，岸田承諾提供30萬億日元的刺激計劃以重振經濟，財政政策，透過刺激經濟和財富分配來創造良性循環；貨幣政策方面，岸田似乎將繼續安倍經濟學直到日本退出通縮，並維持目前的貨幣寬鬆和2％通脹目標，但他也強調日本央行需要與市場進行適當的對話。

彭炫通說，亞洲市場中，日本股市中長期表現正向可期，從市場消息面，政策面及疫苗普及來說，利多湧現。

德意志資產表示，受惠於市場的周期性特性，歐洲及日本未來成長將超前美國，基於經濟預測穩健、疫苗接種進度及供應鏈問題有機會看到曙光，第二輪周期經濟復甦可能會出現，也將有利歐洲及日本市場。

鉅亨買基金認為，對日股是採偏多看待，但日股短期看法優於長期，因為日本雖有財政與貨幣政策支援，但額外刺激政策的邊際效力較其他成熟國家略低。

(時報資訊)