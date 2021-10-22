魷魚遊戲在全球爆紅，帶動母公司Netflix第三季營收看升，也透露出未來線上串流產業投資趨勢，必須跟著「魷魚」的步伐。投信法人指出，Netflix近年不斷製播熱門影集，在全球最受歡迎影集排行名單中，多能占據近五成的亮眼成績，其中最新韓國影集「魷魚遊戲」不僅名列排行第一，更在全球掀起熱議，由韓國等在地團隊製作的特殊性，也反映出目前Netflix開始由美國文化走向「全球化」與「在地化」的策略。

保德信全球消費商機基金經理人楊博翔表示，Netflix在美國訂閱戶穿透率已經來到相對高檔，未來要展現大幅成長的空間有限，根據預估，自2021年起Netflix新增用戶數主要成長將集中在歐非中東與亞太區，其次是拉丁美洲，再來才是北美地區，因此近年Netflix開始積極拓展美國以外的市場，包括針對亞洲、歐洲等國家，紛紛推出在地化的影集，如韓國的「魷魚遊戲」、「屍戰朝鮮」、西班牙的「紙房子」、德國的「闇」等，這些影集除了獲得當地觀眾喜愛，也在全球獲得極大好評。

追蹤2016年至今Netflix App下載次數觀察，每當熱門影集上映並獲得熱烈討論後，多能吸引一批新用戶付費訂閱，同時，不斷推出新的熱門影集，也能提高既有用戶持續訂閱的意願，進而維持整體訂閱戶數持續上升。

對比其他串流平台如Disney+、Hulu、ESPN、HBO等，Netflix訂閱戶的穩定性最高，且在龍頭品牌的優勢之下，美國訂閱戶使用Netflix已逐漸成為一種生活「習慣」，因此即使去年Netflix大幅調漲月費達13％，客戶流失率仍低，加上Netflix持續製播熱門影集增加原訂閱戶的黏著度與開發新訂閱戶，良性的循環讓Netflix具有優異的營收穩定性與成長潛力。

楊博翔認為，看好線上串流平台的長線發展潛力，投資人除了追劇，也可以透過消費型基金布局如線上串流平台這類新消費型態商機，爭取長期資產成長契機，且因為這些新興消費趨勢龍頭產業挾著新科技導入以及龐大的用戶族群，在拓展新業務、提高滲透率等方面都更具競爭優勢。

統一FANG+ ETF基金經理人袁永騰表示，此波美股修正主要受消息面影響投資人情緒，美國兩黨就債務協議取得共識後，股市出現強彈，資金再度流向成長性佳的大型科技股，使得尖牙股指數表現強於大盤及其他科技指數。

尖牙股指數成分股涵蓋串流影音、電動車、數位行銷、雲端運算等創新趨勢產業，多數正值獲利與現金流高度成長期，股價修正後的本益比已低於長期均值，且將持續受益於景氣復甦與需求回升，走在長線多頭軌上，只要有拉回都是加碼買進良機。

(時報資訊)