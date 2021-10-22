蘋果（APPLE）發表全新14吋、16吋Macbook Pro，法人認為，將帶起新一波換機需求而看好相關概念股，創惟（6104）也入列受惠股。

　創惟日前公布7、8月自結財報，合併營收5.50億元，年增20％，稅前淨利1.18億元，年增162％，稅後淨利1.01億元，年增74％，逼近第二季的1.27億元；EPS 1.12元。法人指出，進入下半年，創惟持續受惠於遠距商機續旺，加上蘋果新品推出，帶起周邊需求，推動USB Hub控制IC產品出貨續旺。

　Type-C 2.1標準頒布，全面提升USB-PD供電瓦數至240W，業界預期，2021年下半年逐步導入筆電市場，提高Type-C 2.1規格滲透率。

　創惟持續搶攻USB 4與PCIe Gen 4市場，在Type-C Hub控制IC市場上，名列全球前幾大供應商之一，並通吃蘋果、非蘋大廠訂單。

　法人指出，創惟已針對新規格開發新品、預備搶攻相關市場，最快有機會在2022年傳出好消息，Type-C Hub控制IC出貨將更強勁，為未來營運帶來新動能。

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(時報資訊)

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