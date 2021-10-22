蘋果（APPLE）發表全新14吋、16吋Macbook Pro，法人認為，將帶起新一波換機需求而看好相關概念股，創惟（6104）也入列受惠股。
創惟日前公布7、8月自結財報，合併營收5.50億元，年增20％，稅前淨利1.18億元，年增162％，稅後淨利1.01億元，年增74％，逼近第二季的1.27億元；EPS 1.12元。法人指出，進入下半年，創惟持續受惠於遠距商機續旺，加上蘋果新品推出，帶起周邊需求，推動USB Hub控制IC產品出貨續旺。
Type-C 2.1標準頒布，全面提升USB-PD供電瓦數至240W，業界預期，2021年下半年逐步導入筆電市場，提高Type-C 2.1規格滲透率。
創惟持續搶攻USB 4與PCIe Gen 4市場，在Type-C Hub控制IC市場上，名列全球前幾大供應商之一，並通吃蘋果、非蘋大廠訂單。
法人指出，創惟已針對新規格開發新品、預備搶攻相關市場，最快有機會在2022年傳出好消息，Type-C Hub控制IC出貨將更強勁，為未來營運帶來新動能。
＊【權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之】
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：