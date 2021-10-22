聯發科（2454）近日推出新產品，帶動股價落底反彈，21日股價上漲1.33％，收在913元，成交量也放大至6,027張，股價重新站上季線。
觀察三大法人動向，外資買超1,510張，投信買超47張，自營商買超96張，合計買超1,653張。
法人分析，聯發科最新首款採用R16標準5G數據晶片M80，將於2022年出貨量產，有助推動5G關鍵技術商用推展，加上年底前將推出5G SoC（系統單晶片）天璣2000系列，進攻非蘋高階市場。
聯發科展示的M80及後續將推出的天璣2000，都將使用台積電4奈米製程，為2022年推動聯發科成長的重要產品，M80支援毫米波與Sub-6雙5G頻段及載波聚合（CA）技術，且擁有較高的傳輸速率，並符合R16商用規範，為業界的高階產品。
聯發科第三季營收達1,310.7億元，季增4％、年增35％，符合財測區間1,257～1,319億元。法人持續看好聯發科，5G手機市場仍在成長階段，可望帶動周邊晶片的需求及規格升級，預期聯發科將持續受惠於5G手機滲透率提升，並維持在非蘋手機AP市場的高市占。
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