21日台股開高震盪，因短線獲利賣壓湧現，萬七關卡得而復失，加權指數收16,889.51點、微漲0.01％。大成鋼（2027）、大國鋼（8415）帶量攻堅行情，大成鋼收盤價46.3元、大漲3.93％，大國鋼股價震盪收高36.25元、勁揚3.87％，可留意相關認購權證。

大成鋼2021年前九月營收725.11億元，年增69.13％，9月營收87.17億元，月減1.68％及年增74.16％。 鋼鐵產業面，美國疫情解封及經濟復甦，鋼材需求及價格都上揚，大成鋼不銹鋼品及鋁板捲單月銷售各1.6萬噸、3萬到3.1萬噸，呈現供不應求。外資中止連四日賣超，21日轉買超1萬2,667張，自營商當日也加碼593張，10月來法人賣超量2.11萬張，外資累計賣超量縮減為1.39萬張，大成鋼股價擺脫橫盤走勢，站上5日線及月線。

大國鋼2021年前九月營收160.33億元，年增36.77％，9月營收17.84億元，月減26.99％及年增45.39％。

大國鋼的碳鋼、合金鋼及不鏽鋼製扣件等三大產品，受惠美國市場需求及價格上揚，整體業績成長動能強。近期外資法人偏多操作，21日買超1,657張，10月來累計8,200張，大國鋼股價彈上月線，將持續挑戰季線38.46元關卡。

(時報資訊)

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