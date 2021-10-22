台股21日早盤攻「萬七」失利，惟部分跌深股又再啟動跌深反彈，傳產指標股中鋼（2002）、記憶體控制IC大廠群聯（8299）經逾一個月回檔後，分別獲內資、外資調升目標價，股價展開「大反撲」。

「跌深就是最大的利多」，台股股價近期弱勢族群紛紛展開反彈行情，其中，傳產族群的鋼鐵股業績面「強強滾」，惟股價就是利多不漲，指標股中鋼近一個月股價大跌10.32％；反觀電子股的記憶體族群，則是率先遭到外資降評，股價經歷近三個月整理，群聯亦自8月6日高點538元，一路重挫至13日的350.5元，跌幅逾五成。

中鋼11月盤價全面平盤，符合市場預期，國內投顧分析，大陸工信部要求鋼鐵業，自11月15日至2022年3月15日執行「離峰生產」命令，預期將使粗鋼減產30％，鋼鐵市場供需結構更加吃緊，進一步將其目標價調升至45元。中鋼21日上漲1.04％，收盤價為33.9元，距離投信目標價仍有32.74％上漲空間。

法人認為，在各國「碳中和」政策下，鋼鐵產能秩序改善可望持續改善，預估中鋼2021年每股純益（EPS）將創近十年來新高，2022年更將續創新高。

記憶體族群近期也有外資聲援，日系外資指出，記憶體控制IC大廠群聯在消費性市場占比已相對前二年降低，獲利可望相對穩定，且目前本益比僅9.2倍，可望於未來NAND價格反彈之際，出現較大獲利空間，給予群聯「買進」評等，調升目標價至480元。

受惠外資調升目標價，群聯股價21日早盤開高衝上388元，為近一個月來新高，終場勁揚2.85％，繼9月10日來首度重新站回月線。法人認為，群聯股價經前波整理後，底部已逐漸浮現、短線技術面翻多，後市股價相對有撐。

(時報資訊)

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