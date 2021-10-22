第三代半導體題材類股台半（5425）、強茂（2481）等個股近期在台股的反彈行情走得亮眼，主要投信法人看好5G、電動車及衛星通訊產業熱絡，壓寶台半及強茂的後市。

台半及強茂為台股近期火熱題材第三代半導體相關供應鏈，尤其投信法人買超最為積極。台半21日股價上漲3.4元，漲幅4.51％，收在78.8元，日K連四紅；投信買超2,838張，為連17日買超。強茂21日股價上漲3.7元，漲幅3.82％，收在100.5元，重回季線；投信買超616張，為連四日買超。

台半9月合併營收12.35億元，繳出月增11.26％及年增32.04％的雙增好成績，並創單月營收的歷史新高，台半第三季營收34.41億元，季增6％，也創單季新高，累計前九月營收達95.81億元，年增29.15％。基於車用需求持續成長加上股價已整理過，吸引法人布局。

強茂為健全財務結構及強化償債能力，辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證完成訂價，每單位為3.02美元，折合新台幣約84.5元，訂價完畢股價走揚。

強茂第三季合併營收37.02億元，季增2.75％，前九月合併營收為104.34億元，年增39.26％。第四季為傳統淡季，但因車用客戶訂單穩定，強茂第四季營運雖然較第三季下滑，但可望維持水準。

法人認為，強茂透過自己開發新產品，從低壓逐漸進入中高壓的功率元件且中長線布局第三代半導體氮化鎵（GaN）、碳化矽（SiC）應用如5G、電動車及衛星通訊，有利於提升市場給予的本益比評價。

(時報資訊)

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