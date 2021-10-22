美國上周原油庫存意外下降，截至10月15日當周，原油庫存減少43.1萬桶，至4.265億桶，為四周以來首次下降，且與分析師預期背道而馳。

此外，俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存急降230萬桶至3,120萬桶，這是2018年10月以來的最低水平，顯示市場供應緊張，推升兩大期油20日再上一階，紐約11月期約再漲0.91美元或1.1％，報每桶83.87美元，續創2014年以來收盤新高。

以供給面來看，由沙烏地阿拉伯主導的石油輸出國家組織（OPEC）跟俄羅斯為主的非OPEC陣營，所組成的產油國聯盟OPEC＋，本月4日舉行線上部長級會議。儘管外界要求增產壓力大，但OPEC＋仍維持11月每天提高40萬桶原油產量計畫不變。

就技術面觀察，輕原油期貨價格站穩所有均線之上，波段回測短線支撐十日線皆出現強彈，顯示下檔支撐力道強勁，且短中長期均線呈現多頭排列，持續向上走升，因此建議以中性偏多看待為宜。

而投資人可以透過期交所發行的布蘭特原油期貨參與原油行情，以新台幣計價的布蘭特原油期貨，保證金約一口52,000元，一個跳動（tick）為新台幣100元，且交易時間涵蓋夜盤，可完整涵蓋歐美等國際主要原油期貨市場交易時段，滿足市場交易需求。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供，李娟萍整理）

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