聯準會最新褐皮書顯示，美國經濟在9月到10月初減緩為「適度至溫和」，主因供應鏈中斷、物價高漲和缺工，經濟展望的措辭，較原先美國聯準會利率決策會議時出現下修。
不過，受到聯準會仍預估美國經濟仍將持續復甦影響，聯準會恐仍維持縮減購債政策，雖經濟活動前景依舊樂觀，但在購債力道縮減預期升溫下，導致美股四大指數漲跌互見，道瓊、標普雖然收高，但是高檔壓力也逐步顯現。
另外，以目前未來經濟展望分析，全球經濟成長因基期因素墊高，IMF預估，全球經濟成長將由今年度的6％，下滑到2022年的4.9％，成熟經濟體將由5.6％下滑至4.4％，新興經濟體將由6.3％下滑到5.2％。
以目前經濟成長預估觀察，明年全球將面臨經濟成長趨緩風險，加上近期全球通膨風險正逐步增溫，全球央行緊縮壓力開始逐步大增，市場預期，聯準會將於11月份開始縮減購債，英國央行近期也表示若通膨是中期趨勢的話，將以措施因應通膨風險，顯示央行抗通膨決心正在升溫，預期在緊縮預期增溫下，全球股市走向將轉趨震盪。
富邦期貨表示，在全球股市震盪加劇影響下，未來行情走向將朝向兩個方向，若經濟成長趨緩，同時疊加通膨持續升溫，在此情境下，預期聯準會緊縮力道將會加大，能源及原物料類股走勢強勁，台灣期交所的道瓊指數期貨走勢將延續強勢，此時若擔憂市場震盪加劇，可透過偏多道瓊期貨-偏空Nasdaq期貨進行價差交易。
若經濟成長趨勢，同時疊加通膨降溫，將有利於科技股走向，聯準會縮減購債力道將不會太過於強勁，加上通膨降溫，商品消費轉弱，能源及原物料表現將轉趨弱勢下，期交所的Nasdaq期貨表現將較為強勢，此時若擔憂市場震盪風險，可透過偏多NASDAQ期貨並偏空道瓊期貨進行價差交易。（富邦期貨提供，李娟萍整理）
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