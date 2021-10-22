美股四大指數漲跌互見，台股早盤小幅跳高開出，盤中一度衝過萬七大關，但11點過後，亞股回檔與權值電子股走弱，指數壓回平盤附近震盪，終場上漲1.69點的16,889.51點收，成交量3,097.91億元。

台指期下跌74點至16,813點。價差方面，台指期逆價差擴至76.51點，電子期轉為逆價差3.72點，金融期逆價差擴至3.41點。

現貨部分，三大法人買超76.28億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加951口至6,268口，其中，外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加700口至18,163口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加690口至6,136口。

自營商選擇權淨部位，目前仍無明顯多空方向。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為200餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空互不相讓。

群益期貨指出，外資期現貨中性不變，自營商選擇權持續中性，月、周選中性態勢，整體籌碼面中性格局。技術面台股出現上影線K棒，目前萬七壓力位置仍屬沉重，短線台股將續做壓縮的三角收斂格局。

永豐期貨指出，從權值股來看，台積電、大立光股價表現虎頭蛇尾，分別收596、2,045元，IC設計漲勢不停歇，迅杰獲外資連四買，亮漲停，另外，鎳價飆破七年新高，助攻不銹鋼類股，運錩漲超過5％，而台股盤中再現十千金，力旺擠下信驊收漲停，躍居股后。

整體來看，台股今小漲收黑K長上影線，顯示上檔賣壓仍強，短線操作不宜過度樂觀。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意