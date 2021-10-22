電商服飾品牌Life8所屬米斯特國際（2941），將於25日登錄興櫃，登錄價暫訂45元；該公司主要從事品牌服飾、鞋類以及配件商品設計開發與線上線下全通路銷售，2020年財報轉虧為盈，2021上半年合併營收1.57億元、稅後淨利增長1,180.9萬元，毛利率為57.7％。

米斯特董事長林瑞豪指出，2012年經營團隊創立原生電商品牌「Life8」，並於2021年創立以原創與IP授權為主的圖T新品牌「ALL WEARS」，五年前從線上轉進實體，從路邊店搶進百貨商場等通路，全台實體門市25家，年底前還將進駐新光三越台南小西門等，會員人數突破100萬人。

林瑞豪強調，2020年之所以轉虧為盈，主要還是米斯特電商版的SPA自有品牌服飾專賣店發展少量多樣精準行銷，少了庫存，相對推升毛利率，加上線上、線下全通路的OMO營運模式發揮綜效，成為虧轉盈關鍵。

米斯特總經理林瑞達指出，SPA指的是，服飾品牌業者從商品開發、設計、製造、行銷、廣告、販售全程參與的一條龍式流程，另外，OMO的營運模式也是讓米斯特營運成長的重要關鍵；2020年因實體店數增加達2.71億元，稅後淨利由2019年虧損1,912萬元，至2020年轉盈大賺3,052萬元。

公司未來將繼續SPA加乘OMO的核心競爭力，朝「多品牌，全通路」的策略目標邁進，並預告2022年將再創戶外休閒新品牌。

(時報資訊)