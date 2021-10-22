台股21日叩關萬七，一度大漲百餘點，惟在前波套牢賣壓出籠下，萬七得而復失，權值龍頭台積電（2330）由紅翻黑，不少個股也隨之臉綠，惟鋼鐵類股行情逆勢堅挺，在集中、櫃買市場中分別以1.73％、2.94％奪類股漲幅之冠，包括大成鋼（2027）、燁輝（2023）、中鴻（2014）以及中鋼（2002）等指標股，吸引法人青睞、買超1,134～12,798張不等，股價上漲1.04～6.52％以上。

鋼鐵龍頭中鋼日前公布9月稅前盈餘、達89.36億元，創2013年合併報表來單月次高，今年前三季稅前盈餘大賺619.32億元，較2020年同期由虧轉盈。法人認為，鋼價將持穩向上，認為中鋼第四季業績可望挑戰季增，也為整體產業帶來指標意義。

據本土投顧龍頭報告預期，在中國碳中和政策下逐步限縮鋼鐵供給，且中、俄減少出口，將導致鋼市供給更加吃緊，預期高爐煉鋼利差逐季提高，國內鋼廠可望受惠。

台股21日指數自大漲百點回落平盤，不少個股受波及，不過，包括大成鋼、燁輝、中鴻、中鋼、彰源、燁興、榮剛、允強、春源、建錩、運錩、大國鋼、海光、新光鋼、官田鋼等終場仍漲逾1％，法人買超功不可沒。

凱基開創基金經理人顏克丞指出，現階段台股融資漸退場、融券緩增，預期籌碼面漸近式好轉，台股資金動能仍位於穩健水位，預期非電族群有較佳的表現，如全球受到碳中和計畫帶動的產業變革，以及美國重啟消費復甦的商業轉機題材，將是逢低布局的選擇。

顏克丞提及，台灣的鋼鐵產業供需結構性好轉，主要受益於中國限電而浮現的內外需減弱問題，加上美國擴大基礎建設需求，全球市場對鋼材的需求仍旺盛，可望挹注鋼鐵族群維持續航力。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意