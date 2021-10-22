受惠顯卡市場供不應求的需求熱度持續高漲，專業繪圖卡廠麗臺（2465）繼今年上半年獲利以翻倍年增力道登高後，第三季稅後淨利續有歷年同期新高表現，拉抬單季稅後盈餘（EPS）達1.64元，累計其今年前三季每股已賺逾6元，亦超越歷來各年度的獲利。

麗臺公告9月及第三季自結數，單月營收7.58億元，月增3.23％、年增82％，為自2006年來同期新高，單月稅前淨利並以近655.4％的年增幅，彈升至0.44億元，單月稅後淨利0.32億元、年增454.4％，稅後EPS為0.6元。

在單季表現部分，隨GPU產品出貨逐月走升、拉抬季營收來到22.26億元，雖較第二季走弱逾兩成，但仍較去年同期有超過89％的增幅，稅前淨利年增超過38倍、達1.18億元，稅後淨利則有15.5倍以上、達0.88億元，單季EPS 1.64元，為歷史單季第三高。

累計麗臺今年前三季的稅後淨利已達3.55億元，稅後EPS更一舉站上6.63元，不僅刷新歷史同期新高紀錄，也賺贏過去各年度的營運表現。

麗臺全產品線皆以輝達GPU架構為主，今年以來除在中國客戶針對AI應用領域深化，對輝達RTX QUADRO、GeForce及DGX A100等GPU產品需求增加外，在消費型的RTX／GTX系列電競顯卡產品，也因加密貨幣帶動的挖礦效益，挹注其在營收及利皆有價量齊揚的動能。

不過整體顯卡市場也因挖礦潮的排擠效應，使得電競及消費型顯卡市場的需求，已超過六個季度無法被滿足，許多地區的現貨價格的溢價幅度仍達兩位數以上。業者多預期，直至明年上半年顯卡市場供需失衡的情況將延續，加上輝達先前亦預告GPU供貨吃緊的態勢還不會有明顯改善，因此對顯卡市場後市需求持續看旺，滿手單估將延續至明年。

(時報資訊)

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