國際原物料價格持續上揚，從原油漲到銅再到黃金與白銀等，在證交所交易、相關連動原物料商品期貨ETF表現搶眼，21日期街口S&P布蘭特油正2（00715L）、期元大道瓊白銀（00738U）、期街口道瓊銅（00763U）等，居ETF漲幅前三，漲幅在2.38～2.71％之間。
六檔與油、銅、黃金及白銀相關正向ETF，21日同步獲三大法人買超，尤其期街口S&P布蘭特油正2及期元大S&P石油兩檔油ETF，更獲法人一口氣買超13,328張及4,670張。
受到近來國際原油庫存減少的影響，國際油價一路飆高，布蘭特原油每桶衝上86美元，美國西德洲原油也挺升至83美元之上，目前市場上看油價至90美元，甚至已有劍指100美元，也推升在台股交易的原油ETF，除了期街口布蘭特正2收盤大漲2.71％之外，期元大S&P石油也上漲約1.75％。
此外，因國際美元指數下跌，推升黃金與白銀價格同步上揚，期元大道瓊白銀及期元大S&P黃金正2及期元大S&P黃金等，收盤漲幅各達2.38％、1.07％及0.59％。
國際銅價近來衝上1萬美元新高，期街口道瓊銅日前股價一度攻上31元，接近上市掛牌來的前波新高價31.8元，近日股價約在30元附近強勢整理，21日以30.45元上漲2.39％作收。
原物料漲風從金融原物料吹到民生食用的黃豆，近來黃豆價格也出現蠢動，期街口S&P黃豆收20.11元上漲1.31％，也成為市場關注焦點。
(時報資訊)
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