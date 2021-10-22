上市半導體類股指數21日盤中收復季線壓力，領先加權指數突破所有均線反壓，扮演盤面多頭指標，惟午盤過後受到台積電（2330）南科水廠傳火災衝擊，股價由紅翻黑，半導體類股指數也下殺收小跌，季線得而復失。
不過，聯發科（2454）等12檔半導體股獲法人買盤進場，股價吸金也吸睛。
在半導體供應鏈缺貨題材加持、外資圈再度唱旺聯發科股價至千元等多重利多下，半導體股重返市場交投重心，近日成交值比重攀升至三成以上，21日吸金1,187億餘元，較前一日大增246億元，成交值占比也由前一天的約35％上升至38％。
據統計，三大法人21日買超金額前12高的半導體股包括：聯發科、台積電、世芯-KY、晶心科、愛普*、偉詮電、華邦電、創意、矽力-KY、立積、旺宏、聯鈞等都買超3千萬元以上。
其中，對聯發科、台積電、世芯-KY各買超11～15億元以上，推升世芯-KY盤中股價一度漲停、攻上千元價位，另買超晶心科及愛普*約在3～5億元，股價分別大漲半根漲停及收漲停。
(時報資訊)
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