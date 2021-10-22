工業蝶閥大廠捷流閥業（4580）、精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）9月受大陸限電或缺櫃等因素影響，單月合併營收雖冷熱不一，但兩公司年底訂單均告滿載，力拚全年營收締造史上新高。
捷流表示，蘇州廠第三季半自動化比例，從2020年底約二成提高至五成，9月生產雖遭逢限電，但還在可控制範圍，訂單出貨順暢，單月合併營收2.16億元，不單連續四個月成長，還改寫同期新高，第三季合併營收6.6億元，也創單季新高。上半年營收因部分客戶工程延宕延遲拉貨而衰退，第三季急起直追，前三季合併營收17.94億元，年減幅縮減至1.77％，創同期次高。
捷流指出，持續接獲石化能源、船舶、電機電子等產業客戶訂單，客戶拉貨也轉趨強勁，目前整體訂單能見度看到2022年第一季。
鈞興因電動工具機客戶受上游晶片缺貨、船期延誤，以及大陸限電等因素影響，部分訂單遞延出貨，9月合併營收2.16億元，年減10.59％，但第三季合併營收7.8億元，仍創單季史上新高，前三季合併營收攀升至21.5億元，勝過2020年度，改寫歷史新高。
鈞興表示，第三季營收創單季新高，主要拜傳統出貨旺季所賜，來自電動工具、園林工具應用主要品牌客戶訂單增加，並積極提升高精密度齒輪研磨、諧波減速器產品市場滲透率，工業機器人、電動助力車等新產品，是第三季整體接單、出貨動能持續暢旺的主因。
(時報資訊)
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