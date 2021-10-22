台股21日萬七近關情卻，由大漲139餘點後轉為僅小漲1點，指數原地踏步，但盤面上由人氣主流股如力旺（3529）、世芯-KY（3661）等六檔、五大多頭產業如矽智財（IP）等帶領台股維繫高檔不墜人氣。
台股21日反彈至萬七，但帶領台股本波反彈的主攻部隊台積電及ABF載板南電、景碩、欣興等強勢股熄火，同時萬七的心理關卡沉重，以及日本股市大跌干擾，台股終場由大漲139點轉為小漲1點，日K留有上影線，雖然盤中逢高減碼的賣壓沉重，但仍有六檔個股股價寫下歷史新高，包括有力旺、世芯-KY、AES-KY、健策、德微、中華化等，其代表的產業分別有矽智財（IP）、電池模組、伺服器散熱、二極體及電子級化學試劑等五大產業。
矽智財（IP）力旺21日最早攻上漲停，帶旺整體矽智財供應鏈個股的氣勢，不但力旺股價收在2,340元創新高，成為股后，世芯-KY也以983元寫下新高，每股面額降至5元，18日重新掛牌的愛普*也漲停達445.5元，創18日以來的新高，帶動台積電子公司創意21日盤中最高550元，股價一度創高。
健策為超微（AMD）伺服器均熱片供應鏈，近期挾著超微對2022年展望樂觀及傳出2022年對台積電下單量比今年更強，帶動健策本周股價大漲並創新高。
新普子公司AES-KY為車用電池模組廠，從今年10月初後展開一波段強勁的攻勢，10月以來上漲387元，漲幅48.19％，最大利多為9月、第三季合併營收創新高，並搭上電動車題材，外資及投信的多方資金續買。
康和證券投資總監廖繼弘表示，台積電帶著台股衝到萬七後休息，意味著台股將進入高檔震盪，由於上檔如季線、半年線及高檔連線17,300點壓力不輕，因此在萬七上下震盪整理不是懷事，目前仍屬於短期反彈行情中，有望在主流股輪流發動攻勢下，轉為更強的中期反彈。
統一投顧董事長黎方國認為，台股21日成交量擴增至3,000億元，人氣回籠，外資也重回台股，單日買超68.66億元，雖然短期台積電衝600元後進入盤整，但只要不斷有個股頻創高點，匯集台股交易人氣，量能續旺下，台股朝季線反彈指日可待。
(時報資訊)
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