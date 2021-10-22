IC設計服務廠智原（3035）受惠於委託設計（NRE）接案陸續進入特殊應用晶片（ASIC）量產階段，第三季合併營收22.18億元創下歷史新高並優於市場預期。
法人看好智原第四季營收維持高檔，順利達成全年營收較去年成長逾三成目標，由於利基型產品NRE開案陸續轉為ASIC量產，明年營運續看旺。
智原公告9月合併營收月增14.8％達8.40億元，較去年同期成長67.7％，創下單月營收歷史新高。第三季合併營收22.18億元，較上季成長31.4％，明顯優於市場法人普遍預估的季成長15～20％，與去年同期相較成長48.6％，改寫季度營收歷史新高。累計前三季合併營收54.41億元，較去年同期成長33.8％，為歷年同期歷史新高紀錄。
智原第三季ASIC出貨延續上半年動能，營運往上趨勢明確。智原近年來耕耘的新NRE案多為利基型應用，具備良好量產性及延續性，這樣的特質使得智原量產結構及客戶結構更加優化，帶動量產營收呈現堆疊式增長，為營運長期發展奠定基礎。
法人推估智原第三季ASIC量產收入可望較上季成長三成，IP收入規模約與上季持平，NRE在手案子已有150件，未來將以高毛利的接案優先，因此NRE收入會較上季減少，但可維持在10～15個NRE開案。法人預期在毛利率維持情況下，推估智原第三季營業利益應可較上季成長逾五成。
第四季下旬進入聖誕節假期，雖為NRE開案及ASIC出貨傳統淡季，但法人看好智原受惠於中國MCU強勁需求，營運可望維持第三季高檔，樂觀看待全年營收較去年成長逾三成目標將順利達陣。智原不評論法人預估數字，預期10月26日召開法說會，屆時將對第四季及明年提出更明確營運展望。
法人表示，智原過去深耕利基型產品的應用面，今年NRE新案進入ASIC量產的比例大約六成，明年預計將超過七成以上，加上智原與聯電關係緊密，在全球晶圓代工產能全面供不應求情況下，智原對於產能的掌握度更具優勢，並將帶動後續營運表現。同時，智原新接NRE案的平均毛利率較高，市場法人看好智原明年營運將優於今年。
(時報資訊)
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