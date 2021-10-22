杏國（4192）21日召開重訊公告，研發中的治療胰臟癌新藥SB05PC（EndoTAGR-1）三期臨床試驗期末統計分析，根據解盲數據結果顯示，主要療效指標延長胰臟癌患者整體存活期（OS）與無惡化存活期（PFS），未達到統計學上顯著意義。
杏輝（1734）對此表示，雖持有杏國股權約62％，但依第二季財報顯示，杏國的帳面金額占杏輝個體總資產不逾9％，此次臨床試驗項目，僅為杏國新藥開發產品之一，扣除杏國的損益部位，整體集團獲利持續成長。此次臨床統計分析結果，對集團的影響有限。
杏國指出，公司擁有的EndoTAGR-1技術平台，可衍生出其他新藥契機及不同適應症，目前該技術平台除應用在胰臟癌外，亦正進行技術平台價值極大化。另外，研發團隊將會繼續完成臨床試驗報告，待臨床試驗結束後，再依臨床試驗數據進行細部分析及討論，訂定後續開發策略。
SB05PC是德國Medigene公司2002年開發的技術，用於治療三陰性乳癌。2015年間，杏國取得全面性的全球授權，並在2017年獲美國FDA核准進行局部晚期或轉移胰臟癌的三期臨床，鎖定的對象，是使用FOLFIRI NOX化療治療失敗後的二線用藥市場，而後又延伸至台灣、法國、匈牙利、南韓、俄羅斯及以色列等國執行臨床。該新藥總計開發19年，斥資新台幣上百億元。
(時報資訊)
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