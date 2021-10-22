中興電（1513）2021年合併營收及獲利，有機會雙雙創新高，卻因承攬雲豹八輪裝甲車動力底盤系統標案，不單董座江義福遭判刑，中興電遭沒入所得近21億元，引發投資人恐慌，21日股價跳空跌停開出，大跌4.45元、以41.3元收盤、跌幅9.73％，並爆出逾4萬張大量。中興電再度澄清，無詐欺取財，將提起上訴。

中興電前三季合併營收128.64億元，年成長29.58％，GIS開關等重電在手訂單還有220億元。中興電首樁跨足都更建案「敦南御所」豪宅建案，戶數140戶，採先建後售，中興電分回樓地板面積2,500坪，每坪開價170萬～230萬元，2020年預售近四成，銷售金額16億～17億元，2020年認列處分資產利益4.33億元，目前售出約六成，2021年還可再認列營收及獲利。

中興電取得台糖七股建置太陽能電廠標案，斥資100億元，完成總建置容量183MW太陽能電廠建置，6月併聯發電，原址可擴充35MW太陽能光電廠，預計年底併聯發電，總建置容量216MW，一年發電收入13.5億元。中興電於2012年2月以48.88億元，承攬國防部雲豹八輪裝甲車動力底盤系統標案，遭控購入大陸次級品交貨，導致雲豹裝甲車故障頻傳，台中地方法院20日一審宣判，董座江義福遭判刑6年6個月徒刑，併科罰金3,500萬元，中興電還要遭沒入收入20.9億餘元。

中興電強調，大陸進口料件加工組成「S1轉向機」、「S2轉向機」及「綜合液壓泵」的合約單價，合計60萬8,017元，僅占整個「動力底盤系統案」總價1,499.4萬元的4.06％，從中興電對國防部軍備局履約角度而言，「動力底盤系統案」在我國已完成重要製程，附加價值率超過95％，符合「進口貨物原產地認定標準」第5條、第7條第1項所稱的「實質轉型」國產品，並無詐欺取財，因此將提起上訴。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意