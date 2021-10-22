前三季繳出營收35億元好成績的聚和國際（6509），因疫苗和製藥細胞培養相關的生技製程用料需求看好，已完成發行國內第五次無擔保轉換公司債，募集3.3億元，除了降低負債比，也將用來逐步擴產，預估可比現有產能再增加10％～15％，助攻營收。
聚和執行副總鄭仲生表示，疫情爆發以來，聚和的高純度精密化學品，因屬於疫苗和製藥時，的胞培養相關生技製程用料，因此需求大增，能見度已看到年底，2022年客戶採購合約陸續洽商中。
聚和前三季營收35.24億元，年增31.58％，接近2020年全年營收35.88億元。
鄭仲生指出，由於過去擴大產能的投資，拉高了負債比率，因此，此次發行國內第五次無擔保轉換公司債，得標加權平均價格為110.12元，以3,000張計算，約可募得3.3億元，用以償還銀行借款，部分份則繼續擴增產能。
他還說，因客戶端需求強勁，高純度精密化學品一直無法滿足客戶需求，未來高雄大寮廠擴充產能後，高純度精密化學品將比既有產能增加10％～15％。
(時報資訊)
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