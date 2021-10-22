因應後疫情時代的全球供應鏈重組，以及客戶下單採工廠分散化、採購集中化、訂單多樣化的趨勢，石塑地板廠美喆-KY（8466）21日法說會上指出，將進行產能分散計畫，未來大陸產線支應歐洲，台南新廠則聚焦美國、台灣、東南亞等地客戶製造。
美喆現在大陸東莞有美哲、普隆二個廠；台南新廠目標是第四季完成建廠並啟用、2022年第一季起陸續投入生產。
面對中美貿易戰與疫情發展兩大變數，美喆表示，未來生產將以三種型態為主，即工廠分散化（就近供應）、採購集中化（集中下單）、訂單多樣化（少量多樣），供應商須擁有快速反應、彈性交貨的能力，才能爭取客戶的認同並下單。
面對全球生產的新趨勢，美喆強調，供應商產能分散是必要的，目前集團的計畫是：大陸二個廠供應歐洲、大陸地區的訂單；台南新廠以滿足美國、台灣、東南亞等地客戶須求為主。
(時報資訊)
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