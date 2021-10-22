遠雄建（5522）21日法說會時透露，今年全台將有七大案完工、總銷高達309億元，創史上最高交屋量，目前平均銷售達七～八成，業績成長可期；至於2022年的發展，部分新案可跨年度持續認列，加上全年完工量達154億元，營收也維持高水準，累計未來七年，掌握高達1,800億元的完工入帳存量在手，業績高成長無虞。
遠雄建設協理蕭君如表示，目前遠雄未售新成屋還有97億元，預計今年完工量有七筆、總銷共309億元，包括桃園龜山總銷109億元的「遠雄新未來」一期，及「遠雄百富」、「遠雄新時代」、「遠雄江翠」、「遠雄之星7」、「遠雄青青」、「遠雄達利」，其中「新未來」才交屋認列約31億元，其餘70多億元，預計第四季至2022上半年會陸續交屋入帳。
展望2022年業績，蕭君如表示，2022年將有板橋、桃園、台中、台南和高雄七筆新案完工，交屋量達154億元；再加上「新未來」應會有部分案量跨年度持續認列，還有部分新案可能會從年底持續認列到2022年，預期2022上半年業績可望維持高水位。
蕭君如還說，遠雄建預計2023年約有109億元新案完工交屋、2024年約195億元、2025～2027年會有高達939億元新案完工。
(時報資訊)
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