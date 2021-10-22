專業TPU機能布料暨成品廠八貫（1342）第三季營收年增18.21％，單季毛利率推升至25％，較前一季高出3個百分點，加上營益率17％、稅後淨利率14％，較第二季呈現三率三升，單季EPS達1.12元。如以前三季來看，稅後淨利為1.84億元、EPS 2.71元，超越2020年同期2.65元的表現。由於稼動率持續滿載，且因應成本上漲陸續調漲產品售價，營運表現可望繼續挑戰新高。

八貫表示，2022年戶外、醫療與航太救生等三大產品線，都已有了明確成長動能，各大戶外品牌客戶需求仍維持強勁，甚至比目前需求更多，公司已預備好產能，因應客戶未來的需求。

八貫第三季稼動率延續前季滿載的表現。其中因歐美疫情趨緩，帶來的國際戶外用品客戶需求倍增，拉貨力道強勁，貢獻將近六成營收比重。即將來臨的航空業復甦，亦帶動航太救生產品訂單回籠，醫療床訂單則在長期穩定需求下，第三季營收達到單季新高。展望後市，八貫指出，訂單能見度已看到2022年第二季，包括機能性布料與成品組件廠的稼動率，都將維持滿載，公司已規劃機能性布料廠增加1～2班生產安排，並陸續添購成品組件廠的高周波機台設備，因應客戶訂單的需求。

(時報資訊)

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