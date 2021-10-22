運動休閒棉混紡針織布廠冠星-KY（4439）、成衣代工廠聚陽（1477）21日舉行法說會。在出貨遞延下，聚陽、冠星均認為，第四季將出現「淡季不淡」效應，手中訂單能見度已到2022年第一季，由於棉花、化纖等原物料價格上漲，2022年第一季報價可望調漲，營運成長審慎樂觀。

受到船期延誤影響，聚陽9月營收出現月、年雙減；冠星自有工廠產線主要在柬埔寨，外包廠則在大陸廣東地區，第三季營運因此較不受影響，9月營收創歷史單月新高、第三季營收也衝上同期新高。

9月貨物遞延到10月出貨。聚陽表示，第三季受到越南疫情衝擊，影響生產步調，導致旺季表現不旺；在越南疫情趨穩下，受惠旺季效應遞延，看好第四季將呈現淡季不淡。

聚陽指出，第四季的產能除越南可逐月增加之外，印尼、柬埔寨、菲律賓、非洲等地的生產據點，原就正常生產，透過全球產能調度支援，對第四季營收獲利攀高峰也是審慎樂觀的看待。

聚陽訂單能見度已至2022年首季。聚陽表示，終端市場服飾需求火熱，客戶庫存水位普遍偏低，增補庫存的訂單動能相當強勁，客戶訂單大於產能供給，2022年訂單需求仍然樂觀看待。

由於原料價格上漲，3、4月時，冠星已調整一波產品報價。近期在棉花價格及化纖產品大漲下，冠星指出，已與客戶討論2022年產品漲價，預計2022上半年的訂單報價就可調漲，有助於當年營收獲利的成長。

目前訂單能見度已到2022上半年。冠星表示，疫情趨緩，品牌服飾廠對2022年的展望十分正向，手中主要客戶Adidas、GAP、Puma、NIKE等品牌業者，下單量預期都會有雙位數成長。

(時報資訊)

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