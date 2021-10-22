據PLSTTS報導，因油價成本支撐、電石法供給吃緊，加上印度需求助力，遠東區PVC現貨報價續揚50美元、達1,750美元，續創歷史新高。

LDPE也續漲40美元，每噸價格站上1,700美元的新高點。包括台塑（1301）、華夏（1305）、聯成（1313）以及台聚（1304）、亞聚（1308）等公司的利差，可望因此放大而受惠。

但需要注意的是，受制高檔追價買盤意願趨緩，遠東區EVA、PP及LLDPE現貨行情漲勢暫歇，最新報價分別下跌40美元、20美元；至於HDPE、ABS及PS則維持平盤。

第四季是塑化傳統旺季，運輸、冬季取暖對原油需求攀升，但OPEC並未擴大增產，使得油價持續走高，加上大陸電石法PVC、煤化工EG產能受阻，近期塑化報價節節升高，包括PVC、EG、EVA、PE報價均創波段高點。

廠商表示，大陸對電力及供熱行業的保供持續加碼，近日擬出手管制煤價飆漲，這些做法，將有助舒緩電廠發電成本壓力、並強化發電穩定性，不僅有利提振後續寒冬取暖支援能量，也可減緩限電衝擊，進一步支援製造業穩定生產，力保民生、經濟雙穩發展。

也因此，近期在大陸大力保供背景下，煤炭優先保障民生方面的供給，大陸北方港口及下游電廠庫存均止跌轉漲，產地及港口價格觸頂回落。只是，在限電不停電、主供動力煤（發電）的政策前提下，其他行業購煤愈發困難；亦即電石法、煤化工產能擴增機率仍不高。

大陸動力煤近期供應依舊偏緊，因保障民生用電，較多煤礦接受保供任務，將產煤直供下游電廠及供熱企業，導致原本就不多的可貿易煤炭量進一步減少，化工等其他行業購煤難度進一步加大，產地搶煤現象進一步加劇，拉煤車輛排隊以及等候時間仍較長。

分析師指出，由於成本強的支撐和供給縮減，近期大陸石化價格多維持強勢，但需留意需求面的負反饋。目前雙控政策對供需雙方均造成衝擊，上游因集中度更高，衝擊更明顯，下游限電影響則存在一定滯後性。政策持續收緊下，導致PVC價格走出歷史新高，供給收縮或成長期趨勢，支撐價格高位震盪為主。

聚烯烴（PE、PP）長期供應總體寬鬆，後續投產計畫可望穩定推行，但部分裝置在政策干擾或停工降負的影響下，中短期供應仍存在縮減的預期。

(時報資訊)

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