詮欣（6205）股價打底已久，21日在美系電動車大廠第三季財報優於預期的題材激勵下，股價開高走高，市場看好該公司持續受惠電動車成長趨勢，後續營運可期，盤中湧入大筆買單敲進，助攻詮欣以33.75元鎖住漲停板，一舉站上所有均線。

　詮欣汽車相關應用從過去影音娛樂產品，拓展至攝像頭、光達、雷達等，也加入車聯網相關的乙太網路產品、ADAS、Type-C等新動能，受惠車用新產品陸續出貨，加上工控、網通均有所成長，法人樂觀看待詮欣下半年優於去年同期可期。公司表示，整體來看客戶需求仍強，也持續看好車用、伺服器等產品需求，惟市場普遍存有長短料的不確定因素，仍須持續觀察。

(時報資訊)

#詮欣 #汽車 #車用 #伺服器 #熱門股

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀