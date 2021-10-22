光磊（2340）21日召開股東臨時會，順利完成董事改選，日亞化學全面主導並接手董事會，戰勝市場派，隨市場派退出，光磊全力衝刺感測半導體，並將更名為台亞半導體股份有限公司，此外也可能揮別光電類股，申請變更上市類別。
台亞（前光磊）昨日也重新改選新任董事長與副董事長，王虹東及日亞化學的戴圳家分別續任董事長與副董事長，而具半導體製造背景總經理黃年宏獲董事會青睞升任執行長，這也確立台亞（前光磊）轉型成感測半導體科技公司決心。
21日股東臨時會上，所有議案均全數通過，其中市場矚目的經營權之爭也劃下句點宣告落幕，由日亞化學全面主導並且接手董事會，這也讓光磊名正言順地納入日亞化學集團之內，將來不論在先進的感測半導體技術、高端技術人才互相交流、客戶相互引薦合作，甚至於在拓展市場與業務營收上，都將隨著市場派的退出，讓光磊邁入嶄新的半導體世代。
此外，股東會中也通過公司名稱的變更案，這也代表日亞化學徹底改變光磊的決心，進一步將光磊改造轉變為台亞半導體股份有限公司，光磊將擺脫舊有的光電產業包袱，邁向感測半導體科技公司，而市場消息更大膽的預測，光磊將申請變更上市類別。
觀察新任董事會的名單，除董事席次大幅縮減為7席外，其中王虹東、戴圳家、石上幸志、李國光是舊有董事會成員，新任獨立董事包括蔡士光、吳建志與賴振東則是這一次改選亮點，翻開三位的簡歷可以說是非常豐富且完整，分別是會計師、醫師與專利代理人。
(時報資訊)
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