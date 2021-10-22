記憶體大廠華邦電（2344）推出低功耗HyperRAM搶攻人工智慧（AI）及物聯網（IoT）等邊緣運算應用，並宣布與可編程平台廠Efinix合作，驅動其新一代的攝影機和感測器系統，例如AIoT、熱成像攝影機、工業攝影機、機器人和智慧型裝置等。近期雖然記憶體市場需求放緩，但華邦電利基型DRAM出貨暢旺，法人看好第四季營收可望續創新高。

華邦電受惠DRAM及NOR／NAND Flash合約價上漲，加上轉投資新唐微控制器（MCU）出貨暢旺，9月營收月增3.3％達91.09億元，較去年同期成長21.8％，創單月營收新高。第三季合併營收季增7.1％達270.15億元，較去年同期成長68.5％，續創季度營收歷史新高。前三季合併營收735.74億元，較去年同期成長82.4％，為歷年同期歷史新高。

法人預期華邦電第三季毛利率持續拉升，單季每股淨利可望賺逾1元，第四季雖然記憶體市場需求放緩，但華邦電利基型DRAM及NOR／NAND Flash主攻AI或IoT等邊緣運算、車用電子等應用，拉貨動能維持高檔，法人亦看好華邦電第四季營收可望續創新高。華邦電不評論法人預估財務數字。

華邦電今年力推的低功耗HyperRAM採用25奈米製程量產，相較於傳統的類靜態隨機存取記憶體（PSRAM），HyperRAM可為物聯網、消費設備、汽車和工業應用提供更簡潔的記憶體解決方案，包括混合睡眠模式（HSM）可使設備待機功耗降低且運行功率不到PSRAM的一半，僅有13個訊號腳數簡化產品設計和生產的過程，低腳數的封裝與較少的主機控制器介面能夠減少記憶體系統電路板的占用空間。

華邦電表示，設備製造商正在將感測器和連接功能加入到幾乎所有的新一代應用之中，這一趨勢推動了提高邊緣處理的能力，同時卻又希望能繼續保持裝置小巧尺寸的需求。HyperRAM特別針對這些應用進行優化，透過混合睡眠模式提供超低功耗，用較少的腳位數簡化設計，且保持晶片尺寸極其小巧，能裝載至穿戴式攝影機等輕巧型應用裝置之中。

以利基型DRAM來看，明年以前只有華邦電高雄廠會開出新產能，明年第四季月產能達1萬片，供不應求會延續到2022年。編碼型快閃記憶體部份，低容量SLC NAND及NOR Flash缺貨情況也會延續到2022年。

(時報資訊)

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