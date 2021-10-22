蘋果推出具備Mini LED背光技術的Macbook Pro後，市場更傳出將於2022年推出的Macbook Air及iPad等系列產品都將導入Mini LED背光螢幕，另外三星、華碩等品牌持續擴大布局Mini LED市場。法人看好，LED驅動IC廠聚積（3527）2022年Mini LED驅動IC及模組出貨動能都將全面看增，並開始大啖Mini LED商機。

蘋果近期宣布推出具備Mini LED背光技術Macbook Pro，加上先前已問世iPad Pro，代表蘋果已經有兩款產品採用Mini LED，且還傳出蘋果將可望在Macbook Air及iPad當中導入Mini LED背光技術，顯示Mini LED市場正在快速成長當中。

非蘋陣營當中，三星在Mini LED技術布局亦相當積極，除目前已經投入量產的大尺寸電影螢幕之外，且更不斷在大尺寸家用電視當中導入Mini LED技術，另外品牌廠當中，華碩、宏碁及微星等都將先後推出Mini LED螢幕及電競筆電，持續帶動Mini LED市場發展。

法人指出，Mini LED背光及Mini LED模組市場正在快速成長，聚積由於在相關領域布局領先，因此目前已拿下多家客戶訂單，並開始量產出貨，隨Mini LED市場不斷向上，看好聚積在2022年Mini LED有望擴大拿下電競螢幕、電視及筆電等客戶訂單。

事實上，根據研調機構集邦科技（Trendforce）最新報告指出，2022年將是Mini LED與Micro LED在新型顯示器上逐漸商品化增量的一年，品牌已擺脫以往處於觀望的方式，轉而以務實的方式，將Micro LED與Mini LED規劃在自身品牌的新產品裡面，以率先佈局，優先搶佔Micro 與Mini LED的供應鏈中技術與供貨量的主導權，同時在價格上能有高度的制價能力。

此外觀察聚積營運表現，先前自結7月及8月歸屬母公司淨利1.80億，相較2020年同期轉虧為盈，9月合併營收達3.37億。法人看好，聚積第三季獲利可望高於第二季，帶動全年業績衝出歷史新高成績，且2022年又有Mini LED商機，營運再衝新高可期。

(時報資訊)

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