USB控制IC廠創惟（6104）公告9月自結財報，歸屬母公司淨利為0.75億元，累計第三季自結獲利為1.76億元，已經超越2021年上半年獲利水準。法人看好，創惟後續將持續受惠於USB Hub控制IC及Type-C等商機推動，全年業績創高可期。

創惟公告9月自結財報，單月合併營收為3.21億元、年成長41％，稅前淨利0.88億元、年增76％，歸屬母公司淨利達0.75億元，相較2020年同期大幅成長74％，每股淨利0.84元。

由於創惟先前已經公告過7月及8月自結財報，因此累計第三季合併營收為8.71億元，自結歸屬母公司淨利為1.76億元，已經超越2021年上半年的1.73億元，第三季自結每股淨利達1.96元。

法人指出，創惟2021年不斷受惠遠端商機帶起的筆電需求，使創惟USB Hub控制IC及Type-C等相關產品線出貨動能強勁，即便目前外界認為後續筆電需求恐將放緩，不過由於創惟出貨表現依舊呈現供不應求，因此預期創惟第四季將有望繳出淡季不淡成績，推動全年獲利改寫新高水準。

事實上，創惟目前在USB Hub控制IC市場具有高市占率，因此在這波遠距商機當中拿下不少訂單，且在Type-C需求成長同時，創惟也成功開發出整合Type-C介面的USB控制IC產品線，順勢搭上Type-C需求成長。

不僅如此，由於USB 4市場在英特爾、超微新平台力推帶動下，使USB 4介面將成為未來PC、筆電及行動周邊產品線的新主流，創惟也開始投入USB 4產品線研發，最快有機會在2022年傳出好消息，替創惟帶來新營運成長動能。

除此之外，蘋果近期推出的Macbook Pro當中重新迎回SD卡讀卡槽。法人指出，創惟成功以SD卡讀卡槽控制IC拿下蘋果訂單，目前正在放量出貨階段，且預期蘋果未來有機會在下一代延續SD讀卡槽配置，屆時創惟可望持續大啖蘋果商機。

(時報資訊)

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