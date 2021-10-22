射頻IC廠立積（4968）為搶搭智慧家居商機，具備毫米波（mmWave）技術的射頻感測器目前已經成功拿下歐系及陸系等相關大單，現正量產出貨階段。法人預期，立積在2022年上半年將可望由第二代射頻感測器接棒出貨，出貨年增幅有望達到翻倍成長，替業績添增額外成長動能。
立積先前推出的新產品射頻感測器，當中具備毫米波精準測距技術，因此獲得客戶青睞，目前已經開始量產出貨。法人指出，立積的射頻感測器當前成功拿下歐系、陸系的智慧燈具及智慧家居等終端產品應用，現在量產出貨階段。
不僅如此，立積開發的第二代射頻感測器已經陸續送樣給客戶，且部分客戶已經通過驗證。法人表示，預期立積第二代射頻感測器將於2022年上半年開始量產出貨，屆時出貨動能與2021年同期相比將可望達到翻倍成長，代表貢獻業績比例將可望持續提升。
據了解，立積由於在射頻IC市場耕耘深厚，因此對於需要射頻技術的毫米波市場亦有所切入，本次立積拿下的客戶訂單，將會把射頻感測器整合到智慧家居市場，讓終端產品能夠智慧感測使用者位置，再行決定啟閉與否，達到節省功耗的效果。
事實上，立積所開發的毫米波射頻感測器，由於具備精準測距技術，因此不僅侷限於智慧家居等消費性市場，目前英飛凌、恩智浦等IDM大廠都已經推出相關解決方案，且可望應用在自駕車、工控及醫療等高階市場，未來若立積能夠在射頻感測器市場站穩腳步，將有機會切入高階領域，替立積打下營運的另一隻腳。
此外立積公告9月合併營收達2.82億元，累計2021年前三季合併營收為45.02億元，寫下歷史同期新高，相較2020年同期明顯成長21.3％。法人指出，近期受晶圓代工產能吃緊影響，使客戶端WiFi晶片出貨供給受限，立積射頻IC出貨亦同步受到衝擊，不過目前客戶端晶片出貨有望持續回溫，立積業績可望同步攀升。
(時報資訊)
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