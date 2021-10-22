國際金融分析：

美國非農就業數據持續不如預期、加上擔心供應鏈混亂對企業成本的影響正在顯現，期間歐洲天然氣、中國煤、原油價格大幅上漲；經濟動能能見度不足、通膨預期卻走升，喚起金融市場對停滯性通膨的疑慮。

經濟成長動能，市場關注就業狀況與零售數據。美國就業狀況並未如9月新增非農數據上呈現的那麼差，除調查期間為Delta疫情最高峰之外，主要減少的是教育服務業，特別是政府部門裡的州和地方政府教育業；而除在休閒、住宿業等增聘增加，消費相關行業如零售業、批發業、運輸及倉儲等行業在Delta升溫下也皆仍提高人力需求；加上暫時性、永久性失業人數再降低，平均薪資增加等等，皆揭露美國真實的就業市場其實並不差。

在消費動能方面，基於美國聯邦救助金在9月第一周到期，市場預期當月零售銷售將較前月減少；而日前公布的銷售金額卻不減反增，其中除主要的汽車與零組件業回升，其他包括服飾店、百貨公司等一般零售商店、餐館與酒吧等服務業消費皆出現成長。

綜合而言，評估未來經濟成長動能，以就業狀況與零售數據顯現出來的端倪，加上美國過去一年罕見的13.9％儲蓄率（30年歷史平均6.6％），及10月以來每周公布的全美超過9千家零售商同店銷售額持續增長的數據，對第四季旺季的消費動能應仍可期待。

近期各地能源價格飆升，基本架構是需求復甦較供給快，疊加庫存偏低、以及北半球即將進入冬季的提前備庫存。此波能源上漲指標歐洲天然氣除上述原因推動外，俄羅斯繞過烏克蘭輸送天然氣至歐洲的北溪2號即將完工可能是真正關鍵，基於美國天然氣輸歐洲利益及烏克蘭地緣政治平衡，美國早先即強硬態度制裁北溪2號修建的相關企業。

俄羅斯迴異歷史供給配合歐洲第四季需求增加，今年供給量在第三季反向下降，明顯助漲、甚至主導天然氣價格，大幅推升德國等電價及歐洲通膨壓力；然在美國與德國達成協議，不再阻擾，北溪2號順利於10月5日啟用，隔天俄羅斯總理普丁表示，作為歐洲最大的能源供應國，將穩定能源市場後，天然氣價格的高點可能已經出現。

能源指標歐洲天然氣似已見到高點，煤價也在中國中央干預後回落，市場關注油價後續及對美國通膨預期的影響。以OPEC其實有能力在短時間內提高每日200萬桶，美國也已表態敦促OPEC供應；加上伊核協議的各方若重新坐下來商談，縱使設備更新需時，也有增加百萬桶以上的潛力；再加上美國能源部長已表示釋出戰備儲油確實是考量中的工具。

綜合而言，由於政治談判需要時間，近期油價走升壓力仍在，但失控造成通膨大幅上升的風險並不大。FED縮減購債時程確認後，對市場影響已降低；以目前能見度，第四季消費動能仍可期待，加上能源價格可能已在高峰，市場對停滯性通膨疑慮應會逐步獲得舒緩。

產業分析：

時序接近年底，市場將聚焦展望2022年、需求明確產業，包括新產品跨越性價比導入企業應用，如AI、BBU、電子標籤、綠能等；及技術變革帶動產業鏈需求大幅變動，例如電動車半導體需求；以及台積電製程演進帶來的先進封裝地位躍升，及ABF載板受惠面積放大、HPC需求、先進封裝等影響，2022年供不應求程度恐較今年更為嚴重。

(時報資訊)

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