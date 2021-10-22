＊除權息交易：元大高股息、麗清、順藥、星寶

　國際

　＊法說會：力鵬、光洋科、高興昌、新日興、吉

　祥全、達邦蛋白

　＊增資股買賣：亞聚、錦明、逸達

　＊SPO申購抽籤：紘康、運錩

　＊注意股票：南染、車王電、國碩、偉詮電、強

　茂、宏達電、智原、耀登、景碩、揚明光等

　＊處置股票：泰金寶-DR

　＊恢復原融資比率及融券保證金成數：興泰、友通、哲固、百德

(時報資訊)

#股市備忘錄 #元大高股息 #亞聚 #南染

個股觀測

優良
持平
注意

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